Участники пресс-конференции Путина в Манеже прошли дезинфекцию серебром

По её словам, это не только абсолютно безопасно, но ещё и полезно. Кроме того, стулья стоят с необходимой дистанцией в полтора метра друг от друга. Каждый участник пресс-конференции получил на входе маску. Во всем здании установлены санитайзеры.

В четверг, 23 декабря, участников большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, при входе в столичный Манеж обработали частицами серебра. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщила пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова.

Специалисты провели обработку участников в рамках мер, принятых на фоне пандемии. Особое внимание было уделено санитарно-эпидемиологическим требованиям. Крылова пояснила, что на площадке, где выступает президент, стоит "уникальный прибор, который специально будет обрабатывать серебром всех входящих журналистов". По её словам, это не только абсолютно безопасно, но еще и полезно. Кроме того, стулья стоят с необходимой дистанцией в полтора метра друг от друга. Каждый участник пресс-конференции получил на входе маску. Во всем здании установлены санитайзеры.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы стал ниже, чем до пандемии.

Видео: Telegram / РИА Новости, URA.RU