Житель Абакана во время ссоры на улице избил мужчину обухом топора

Потерпевший мужчина был госпитализирован.

На территории российского города Абакана задержали мужчину, напавшего с топором на прохожего. Такой информацией с журналистами поделилась официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова. Она отметила, что инцидент зафиксирован в регионе 15 марта. Подозреваемым стал 33-летний местный житель, уроженец Тувы. Он с голым торсом оказался на улице, а затем совершил атаку на прохожего. Предположительно, ранее между участниками мог произойти конфликт. Пострадавший получил несколько ударов по голове обухом. Сейчас пациент находится в межрайонной клинической больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 105 УК РФ за покушение на убийство. В пресс-службе республиканской полиции сообщили о том, что в момент задержания фигуранта расследования в квартире находились двое малолетних детей. Сам мужчина оставался в неадекватном состоянии.

Подросток ударил себя топором по ноге во время похода в Ленобласти.

Фото и видео: Telegram / BAZA