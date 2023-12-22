Подросток ударил себя топором по ноге во время похода в Ленобласти

12-летний мальчик решил, что сможет колоть дрова, но инициатива чуть не закончилась трагедией.

Подросток из Петербурга получил серьёзные травмы во время школьного похода, который организовали во Всеволожском районе Ленобласти. Мальчик ударил себя топором по колену, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Всё произошло возле остановки "Лемболово". Известно, что 12-летний мальчик взял на себя задачу по колке дров. По какой-то причине топор соскользнул с полена и сильный удар пришёлся подростку по ноге. Школьника пришлось госпитализировать в одну из больниц Ленинградской области. Там его осмотрели и обработали ранение — сейчас юный натуралист находится дома.

Ранее Piter.TV сообщал, что пятимесячная девочка попала в реанимацию после падения в Петербурге. Молодая мать запнулась и уронила дочь при выходе из поликлиники.

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