Жирков и Ерохин покинули сборы "Зенита" раньше времени по медицинским показаниям

Обоим игрокам назначат программу восстановления и тренировок, которые будут проходить под присмотром медиков.

Юрий Жирков и Александр Ерохин раньше времени покинули сборы "Зенита" из-за состояния здоровья. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе клуба.

Футболисты вернулись в Петербург из австрийского Зальцбурга, где сейчас проходят сборы "Зенита". Тренерский штаб клуба по медицинским показаниям принял решение отправить их в Россию. Обоим игрокам назначат программу восстановления и тренировок, которые будут проходить под присмотром медиков. Жирков и Ерохин присоединятся к команде после ее возвращения в Северную столицу.

Напомним, с 15 июля "Зенит" находится на сборах в Австрии. Во вторник, 17 июля, сине-бело-голубые сыграют с "Дженоа", итальянским футбольным клубом из Генуи.

Фото: ФК "Зенит" / официальный сайт.