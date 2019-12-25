Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии

Глава ЛДПР указал на увеличившееся число безработных среди жителей России.

Владимир Жириновский предложил ограничить возвращение в РФ трудовых мигрантов, покинувших страну из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом лидер ЛДПР написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что кризис, вызванный эпидемией COVID-19 сделал, большое количество россиян безработными. По его мнению, вновь появившиеся рабочие места нужны предоставить гражданам России. Странам Средний Азии Жириновский предложил помогать через заказы на их продукцию.

Ранее в ходе своего совещания с губернаторами Владимир Путин заявил, что в РФ число безработных выросло до 1,4 млн человек. Некоторые эксперты предположили, что на фоне отсутсвия рабочих место в России могут снизить пенсионный возраст.

Видео: ЛДПР-ТВ