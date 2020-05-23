Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России

Это связано с кризисом, вызванном коронавирусной инфекцией.

Из-за эпидемии коронавируса в России могут снизить пенсионный возраст. Такую точку зрения выразила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева, пишет "Прайм".

По мнению специалиста, вспышка инфекции может привести к сокращению рабочих мест, и их придется освободить для молодежи. В отличии от людей нынешнего предпенсионного возраста, они еще не успели заработать себе пособия.

Мирзабалаева считает, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек – в зависимости от численности безработных.

Видео: YouTube / Eldar Bekbulatov