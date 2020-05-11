Путин назвал число безработных в стране

Показатель вырос по сравнению с данный за апрель.

Число официально безработных в России выросло до 1,4 млн человек, что в два раза превышает апрельские показатели. Об этом президент России Владимир Путин сказал на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране 11 мая.

Глава государства заявил, что до конца мая пройдет совещание по безработице, которое должно снять риски ее роста.

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