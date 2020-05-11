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Путин повысил в два раза минимальный размер пособия по уходу за ребёнком 

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Президент России Владимир Путин поручил в два раза повысить минимальный размер по уходу за ребенком. Сумма выплат теперь составит 6751 рубля. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране 11 мая. 

Также Путин сказал, что с 1 июня на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно будет произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей. Все  семьи с детьми в возрасте до трёх лет получат ежемесячные пособия по пять тысяч рублей.

Все нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на 1 ребенка уже в июне сразу за полгода. 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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