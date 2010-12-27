Жилищный комитет расторг договор с субподрядчиком по уборке в Приморском районе

В Приморском районе компанию по уборке "уволили" из-за невыполненных обязательств.

Жилищный комитет Петербурга расторг контракт с подрядчиком, который занимался уборкой и очисткой Приморского района. Представители надзорного ведомства отмечают, что в течение недели выявленные нарушения будут устранены.

"Увольнение" коснулось компанию после проведенного рейда "Красивого петербурга", напомним, что активисты обнаружили превышение уровня допустимой пыли и грязи в 70-кратном размере от нормы. К таким выводам петербуржцы пришли после исследования загрязнений по адресу Приморский проспект, 137 корпус 2.

Но и сами сотрудники Жилкома установили нарушения подрядчика: в данном районе было выявлено 12,5 процентов несоответствий требованиям уборки. По городу этот показатель составляет 30 процентов.

Стоит отметить, что по договору уборкой занималась организация ИП Шубинок К.Н. - это субподрядчик управляющей компании. Еще с апреля прошлого года в его адрес поступали недовольства и претензии на имя директора фирмы. В Жилищном комитете добавили, что после расторжения контракта субподрядчик не получит оплату за невыполненные мероприятия по очистке. Также направлено прошение в районную администрацию о дисциплинарном наказании применительно к сотрудникам, которые отвечали за уборку.

Жалобы на плохую уборку внутриквартальных территорий петербуржцы могут оставлять по номеру 710-44.54 (горячая линии Жилищного комитета).

Фото: Красивый Петербург

