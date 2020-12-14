Жильцы дома на Стачек,16 полгода борются с ТСЖ за чистоту парадных и подвалов

А ТСЖ-2 решать проблему оперативно явно не хочет.

Жильцы дома на Стачек,16 в Кировском районе Петербурга как минимум полгода жалуются на плохую работу ЖКС-2. Проблем у дома две, уже привычных: в замусоренный подвал протекает вода, парадные не моют неделями. Апрельский карантин дал возможность местному жителю серьезно наладить общение с ЖКС-2, что бы хоть как-то исправить ситуацию.

Проблем, в принципе, много решили. Нельзя сказать, что с апреля месяца они ничего вообще не делают. Но они начинают это все делать только после заявок. Сами не решают. А нерешенные проблемы – подвалы, в 12 и 13 парадной вода стоит 20 см, они все ждут, когда она высохнет. Владимир Лавров, местный житель, активист

Главная претензия – все вопросы ЖКС-2 начинает решать только после десятка заявлений от жильцов. Сами они видеть ничего, по словам местных, не хотят:

Они не хотят работать. И все. Это банальная системная лень. Они не справляются с тем объемом, который на себя берут Владимир Лавров, местный житель, активист

Сотрудники ТСЖ-2 в свою очередь жалуются на "потребительский экстремизм" жильцов и отягощающую бюрократию. Тот же Владимир Лавров отправлял через портал "Наш Петербург" по сотне обращений в день.

Если подавать заявки через аварийную службу – это будет куда быстрее. По круглосуточному телефону оставлять свои заявки. Если уже эта процедура не помогает, то уже тогда обращайтесь через портал "Наш Петербург". Игорь Золотарев, Начальник ОСЖ ТСЖ-2 Кировского района

Всем понятно одно – проблемы работы управляющих компаний в старых домах Петербурга уже стала системной.

Дом, расположенный по адресу Проспект Стачек,16 выполнен в стиле сталинского неоклассицизма и возведен в 1951 году. В советские годы там располагались рабочие общежития. В подвальных помещениях даже были установлены душевые. Сейчас многие квартиры там - коммунальные. А душевые в подвалах разрушены.

Видео: Piter.TV