Жги, Хабиб: Нурмагомедов прокомментирует бой Мэйуэзера и Макгрегора

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов станет официальным комментатором "боя века" между Конором Макгрегором и Флойдом Мэйуэзером.

На российском спортивном телевидении появится еще один комментатор из числа действующих атлетов. На этот раз контракт на работу в эфире с компанией TeleSport Digital подписал известный боец миксфайта Хабиб Нурмагомедов. В ночь на 27 августа он прокомментирует в эфире "Первого канала" бой между Флойдом Мэйуэзером и Конором Макгрегором. Об этом сообщают официальные лица TeleSport Digital.

Ирония ситуации заключается в том, что одним из самых ожидаемых боев в мире смешанных единоборств прошлого года была схваткка Нурмагомедова и Макгрегора. Однако незадолго до поединка россиянин отказался от состязания. Теперь Хабибу придется комментировать действия соперника, который одолел его, не выходя на ринг.

Напомним, что боксер Мэйуэзер и боец смешанных единоборств Макгрегор являются самыми высокооплачиваемыми спортсменами в своих видах спорта. Многие называют их бой чисто коммерческим предприятием и предрекают однозначную победу боксеру-чемпиону.