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Жги, Хабиб: Нурмагомедов прокомментирует бой Мэйуэзера и Макгрегора
Сегодня, 17:46
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Butenko
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Жги, Хабиб: Нурмагомедов прокомментирует бой Мэйуэзера и Макгрегора

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Боец UFC Хабиб Нурмагомедов станет официальным комментатором "боя века" между Конором Макгрегором и Флойдом Мэйуэзером.

На российском спортивном телевидении появится еще один комментатор из числа действующих атлетов. На этот раз контракт на работу в эфире с компанией TeleSport Digital подписал известный боец миксфайта Хабиб Нурмагомедов. В ночь на 27 августа он прокомментирует в эфире "Первого канала" бой между Флойдом Мэйуэзером и Конором Макгрегором. Об этом сообщают официальные лица TeleSport Digital. 

 Ирония ситуации заключается в том, что одним из самых ожидаемых боев в мире смешанных единоборств прошлого года была схваткка Нурмагомедова и Макгрегора. Однако незадолго до поединка россиянин отказался от состязания. Теперь Хабибу придется комментировать действия соперника, который одолел его, не выходя на ринг.

 Напомним, что боксер Мэйуэзер и боец смешанных единоборств Макгрегор являются самыми высокооплачиваемыми спортсменами в своих видах спорта. Многие называют их бой чисто коммерческим предприятием и предрекают однозначную победу боксеру-чемпиону.

 
 
Теги: конор макгрегор , новости спорта , флойд мэйуэзер , хабиб нурмагомедов
Категории: Спорт

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