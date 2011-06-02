Жесткую драку в ТЦ в Мытищах успели снять на видео

Сейчас по факту драки ведется расследование.

Очевидцы успели заснять на камеру мобильных устройств массовую драку, которая произошла в торговом центре "Красный кит" в Мытищах на территории Московской области. Ролик оказался в распоряжении журналистов телеканала "360.ru". В кадре заметно, как начались беспорядки. Сейчас в происшествии разбираются следственные органы. Один из жителей района рассказал, что возникший бытовой конфликт изначально пытался остановить охранник ТЦ. Мужчина видел, как сотрудник бежал в сторону одного из ресторанов, находящемся на фуд-корте. Именно там изначально и завязалась перепалка.

Охранник подошел к посетителю и сказал, что жалуются люди, вежливо попросил выйти, но мужчина стал агрессировать и говорить, мол, пойдем выйдем один на один. Охранник сразу позвал подмогу. Пришли еще три или четыре охранника. очевидец в беседе с "360.ru"

Известно, что за дракой наблюдали толпы посетителей. Многие из них снимали происходящее на телефон. Возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство.

Толпа устроила бои без правил у ТРЦ "Галерея".

Фото и видео: 360.ru