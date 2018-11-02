Жесткое видео из Китая: Из-за драки женщины и водителя автобус с пассажирами рухнул с высокого моста

В результате происшествия 13 человек погибли, еще двое числятся пропавшими.

Женщина подралась с водителем, и автобус пробил ограждение моста и рухнул вместе с пассажирами в реку.

Местные издания сообщают, что автобус упал в реку Янцзы в Чунцин (Китай). Женщина пропустила свою остановку и попросила водителя остановить автобус. Водитель отказал зазевавшейся пассажирке, так как они уже ехали по мосту, где остановка запрещена. Тогда на водителя посылались оскорбления и удары. Мужчине пришлось отбиваться от агрессивной пассажирки.

Во время разборок и драки с пассажиркой водитель потерял контроль над транспортным средством и дорогой. В результате автобус выехал на встречку, где столкнулся с легковушкой. После чего автобус на скорости пробил ограждения моста, рухнул в реку и затонул на глубине 70 метров.

Спасателям удалось достать автобус. В сети опубликовано видео с камеры наблюдения в пассажирском транспорте, где видно драку и момент ДТП. В результате аварии погибли 13 человек, еще два человека считаются пропавшими.

Ранее мы публиковали первое видео с места смертельной аварии с грузовиками на МКАД 2 ноября.

Видео: MDK