Жесткое видео из Братска: Канатоходец сорвался во время выступления

В сети появилось видео падения циркового артиста цирка Династии Довгалюк, снятое одним из зрителей.

В интернете опубликовано видео падения циркового артиста во время выступления.

Сообщается, что данный инцидент произошел во время гастрольного выступления в Братске. Канатоходец цирка Династии Довгалюк во время исполнения танца на высоте упал. На опубликованных кадрах видео видно, что в какой-то момент натяжение каната резко ослабевает, и артист летит вниз. Под тяжестью от падения проламывается пол. Возможно, это и смягчило последствия падения. В СМИ сообщается, что после обследования медиками у мужчины диагностирован лишь сильный ушиб.

После падения канатоходцу помогли встать. Мужчина даже смог поклониться зрителям и только после этого покинул арену цирка. В социальных сетях люди восхищены поведением артиста цирка.

Видео: ВК, Bad News