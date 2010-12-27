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Жесть на Московском проспекте: сразу двух человек сбили на пешеходном переходе
Сегодня, 13:20
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Shdaria
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Жесть на Московском проспекте: сразу двух человек сбили на пешеходном переходе

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В Петербурге по колеса машины попали сразу два человека. Оба сильно пострадали.

В Санкт-Петербурге 19 апреля на Московском проспекте у дома №195 сбили мужчин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По словам свидетелей, пострадавших незамедлительно госпитализировали. Также уточняется, что оба мужчин остались в живых. На фотографиях с места ДТП видно, что одного из пешеходов переносили на носилках. Также заметно, что на участке аварии работает не только бригада скорой помощи, но и сотрудники полиции.

Обстоятельства аварии уточняются. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп спб , московский проспект , новости спб , происшествия спб , сбили пешеходов
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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