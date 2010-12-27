Стали известны соперники "Зенита" и "Спартака" в Лиге Европы

Жеребьевка состоялась 31 августа в Монако.

Днем, 31 августа, в Монако состоялась жеребьевка, в результате которой определились все пары группового этапа Лиги Европы. Своих соперников узнали три российские команды — "Спартак", "Зенит" и "Краснодар". Piter.TV публикует информацию о том, с кем сыграют россияне.

Кто стал соперником "Зенита" в Лиге Европы?

Петербургский футбольный клуб "Зенит" по итогам жеребьевки попал группу С. В групповом этапе сине-бело-голубые сыграют с датским "Копенгагеном", французским "Бордо" и чешской "Славией".

Кто стал соперником "Спартака" в групповом этапе Лиги Европы?

Московский "Спартак" попал в группу G. Соперниками бело-красных оказались итальянский футбольный клуб "Вильярреал", австрийский "Рапид" и шотландский "Рейнджерс".

Соперники "Краснодара" в групповом этапе Лиге Европы

Российский футбольный клуб "Краснодар" попал в группу J вместе с Севилей (Испания), "Стандардом" (Бельгия), "Акхисар Беледиеспором" (Турция).

Участники Лиги Европы

Состав остальных групп Лиги Европы выглядит таким образом:

Ранее стали известны все 32 команды, которые примут участие в Лиге чемпионов.

Фото: ru.uefa.com