Стали известны соперники "Зенита" и "Спартака" в Лиге Европы

Днем, 31 августа, в Монако состоялась жеребьевка, в результате которой определились все пары группового этапа Лиги Европы. Своих соперников узнали три российские команды — "Спартак", "Зенит" и "Краснодар". Piter.TV публикует информацию о том, с кем сыграют россияне.
Кто стал соперником "Зенита" в Лиге Европы?
Петербургский футбольный клуб "Зенит" по итогам жеребьевки попал группу С. В групповом этапе сине-бело-голубые сыграют с датским "Копенгагеном", французским "Бордо" и чешской "Славией".
Кто стал соперником "Спартака" в групповом этапе Лиги Европы?
Московский "Спартак" попал в группу G. Соперниками бело-красных оказались итальянский футбольный клуб "Вильярреал", австрийский "Рапид" и шотландский "Рейнджерс".
Соперники "Краснодара" в групповом этапе Лиге Европы
Российский футбольный клуб "Краснодар" попал в группу J вместе с Севилей (Испания), "Стандардом" (Бельгия), "Акхисар Беледиеспором" (Турция).
Участники Лиги Европы
Состав остальных групп Лиги Европы выглядит таким образом:
Ранее стали известны все 32 команды, которые примут участие в Лиге чемпионов.
Фото: ru.uefa.com