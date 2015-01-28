Женщина разбилась при прыжке с 88-метровой трубы ТЭЦ в Павловске

Подарок обернулся трагедией.

Трагический инцидент произошел в Павловске, где женщина погибла при падении с 88-метровой трубы заброшенной ТЭЦ. По предварительной информации, происшествие случилось во время фотосессии на вершине сооружения.

По данным 78.ru, прыжок с трубы был подарком женщине на день рождения. После совершения платного прыжка с банджи-джампингом, который является местным аттракционом, женщина вместе с сыном решила подняться на трубу без страховки для фотографий.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб, однако спасти женщину не удалось. Прокуратура начала проверку по факту трагического инцидента и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Прыжки с заброшенной трубы ТЭЦ в Павловске являются платным аттракционом, который могут попробовать все желающие. В настоящее время проводится оценка соблюдения правил безопасности при организации экстремальных развлечений.

Фото: Piter.TV