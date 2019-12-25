В Петербурге женщина ограбила бывшего мужа, распылив ему в лицо жидкость из баллончика

Экс-супруга забрала с собой деньги и документы.

Во вторник, 26 мая, в полицию Выборгского района Петербурга обратился мужчина 1960 года рождения и заявил, что на него напала бывшая жена. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, в дверь квартиры позвонила соседка. После того как он открыл, вошла его бывшая жена со знакомым и, распылив в лицо неизвестную жидкость из баллончика, похитила деньги и документы. После этого грабители скрылись с места преступления.

На место оперативно прибыли стражи порядка. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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Фото: Piter.TV