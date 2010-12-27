Женщина оплатила долг за коммунальные услуги во время поездки по городу

Женщина оплатила долг в 270 тысяч рублей за коммунальные услуги во время поездки по городу

Петербурженка рассчиталась с коммунальным долгом во время поездки по Санкт-Петербургу. Об этом сообщили в УФССП России по городу.

“Судебные приставы мобильной группы "Поток" выявили автомобилистку с внушительным долгом за жилищно-коммунальные услуги во время рейда на дорогах Санкт-Петербурга. Женщина продолжила поездку только после оплаты задолженности в полном объеме”, – рассказали в ведомстве. Как им было известно, женщина задолжала 270 тысяч рублей.

Нужная сумма денег была найдена в течение нескольких часов, так как желания остаться без автомобиля перед Новым годом у неё не было.

“Расставшись с долговым бременем, женщина отшутилась, что Новый год будет встречать без долгов, хотя бы даже и принудительно”, – отметили приставы.

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