В Выборгском районе водитель Ford Focus сбил женщину на самокате

Пострадавшая получила тяжелые травмы.

Утром 5 августа в Выборгском районе Петербурга произошла серьезная авария. Около 11 часов у дома №40 на проспекте Тореза Ford Focus сбил женщину 50 лет, пересекавшую проезжую часть на самокате. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

За рулем иномарки находился 58-летний мужчина. В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы. По факту случившегося проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

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