Самокатчик погиб, врезавшись в такси на дороге в Екатеринбурге

Пострадавший умер в карете скорой помощи на пути в больницу.

Утром 7 апреля на территории Свердловской области произошло смертельное ДТП с самокатчиком и автомобилем такси. Около 06:30 часов в Екатеринбурге по улице Маршала Жукова. Водитель Hyundai Solaris начал разворачиваться крайнего правого ряда дороги, после чего в транспортное средство влетел электросамокат Speed Savage. Самокатчик получил серьезные травмы, а далее скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Так как самокатчик передвигался без защитной экипировки, это лишь увеличило тяжесть полученных им травм.

В пресс-службе Госавтоинспекции региона уточнили, что за рулем иномарки Hyundai Solaris был 50-летний местный житель с 29-летним стажем вождения. Он находился на водительском кресле в трезвом состоянии. При совершении разворота мужчина не убедился в безопасности маневра. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Главврач больницы в Канске Красноярского края подозревается в получении взятки.

Фото и видео: Госавтоинспекция Свердловской области, Telegram / Уралити