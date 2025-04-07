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Главврач больницы в Канске Красноярского края подозревается в получении взятки

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Подозреваемый может лишиться свободы на 12 лет.

Российские правоохранительные органы совместно с коллегами из УФСБ, а также силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии по Красноярскому краю по подозрению в получении взятки в крупном размере задержали главного врача из Канской межрайонной больницы. Соответствующее заявление оперативники сделали в социальных сетях. Они пояснили, что сотрудники управления по экономической безопасности установили, что подозреваемый  мужчина летом 2020 года действовал в интересах  организации, специализирующейся на оптовой торговле фармацевтической продукцией и изделиями, применяемыми в медицинских целях. От имени больницы злоумышленник заключил с фирмой восемь контрактов на поставку одноразовых противоэпидемиологических костюмов на общую сумму 4 800 000 рублей. 

За свои действия фигурант в качестве взятки получил 10  процентов от суммы сделки, а именно 480 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

пресс-служба МВД РФ по краю

В ходе обысков на принадлежащих злоумышленнику двух квартирах в Красноярске и одной в Канске, полицией и силовиками было изъято 940 тысяч рублей, а также иностранная валюта, мобильная техника и различная документация. Ведется уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ. За данное преступление фигуранту расследования грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

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Фото и видео: МВД 24

Теги: взяточничество, канск, красноярский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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