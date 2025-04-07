Сожители из Тюмени уличены транспортной полицией в поджоге двух релейных шкафов на железной дороге

Злоумышленники были уверены, что поджигают объекты транспортной инфраструктуры ради получения владельцем "страховых выплат".

Сожители из Тюмени уличены российскими правоохранительными органами из управления транспортной полиции в поджоге двух релейных шкафов на железной дороге. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального МВД в социальных сетях. Оперативники указали, что информация о возгорании устройств между станциями Утяшево и Тюмень, регулирующих движение поездов, поступила от машиниста вечером. Благодаря автоматической системе пожаротушения пламя не распространилось, поэтому инцидент не повлиял на работу объекта и движение составов.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, включая представителей транспортной прокуратуры, следственных органов и регионального УФСБ. пресс-служба МВД РФ по региону

В ходе осмотра специалистф обнаружили важные улики. Речь идет об отпечатках обуви злоумышленников, а также пластиковой бутылке с остатками горючей жидкости и фрагментах бумаги. Анализ записей с уличных камер видеонаблюдения зафиксировал автомобиль такси, из которого вышли подозреваемые. В салоне находились женщина-водитель и мужчина. Пара переоделась в темную одежду, после чего отправилась в сторону железнодорожных путей. Менее чем за сутки полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались местные жители 2005 и 1993 годов рождения. Фигуранты расследования признались, что согласились на преступление за вознаграждение в 40 тысяч рублей. Такие денежные средства выплатить им обещал неизвестный человек через мессенджер. Заказчик заверил россиян, что шкафы застрахованы, а цель — получение страховых выплат. По факту произошедшешо возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 205 УК РФ. Подозреваемые отправлены под стражу.

Пятерых подпольных банкиров осудят в Ярославле за незаконные операции более чем на 390 млн рублей.

Фото и видео: МВД Медиа