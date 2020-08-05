В больнице умер молодой человек, пострадавший при столкновении "Газелей" на КАД

Врачам не удалось спасти ему жизнь.

В среду, 5 августа, стало известно о смерти 22-летнего молодого человека, который серьезно пострадал при столкновении двух "Газелей" на КАД. Парень получил тяжелые травмы и скончался в больнице в 17:20 4 августа. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло около 13:43 на 80-м километре внутреннего кольца КАД. По предварительной информации, 33-летний мужчина, управляя "Газелью", врезался в другую "Газель", которая стояла впереди на правой полосе.

В результате происшествия пострадали три человека. Водитель, устроивший ДТП, получил травмы средней степени тяжести, как и его пассажир 2003 года рождения. А вот еще одного пассажира, 22-летнего парня, увезли в больницу в тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти ему жизнь.

Ранее мы писали, что на КАД легковушка врезалась в отбойник.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ксения Шелипова