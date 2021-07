Жена Жигунова осудила постаревших актрис "Секса в большом городе"

Она считает, что нужно уметь вовремя остановиться.

Супруга Сергея Жигунова Виктория осудила постаревших актрис культового сериала "Секс в большом городе". Она не понимает, как актрисы, которым уже под 60 лет, будут участвовать в постельных сценах.

На странице женщины в Instagram появились фотографии со съемок продолжения сериала. На них запечатлены Сара Джессика Паркер, сыгравшая Керри Брэдшоу, и Синтия Никсон, исполнившая роль Миранды Хоббс.

Виктория напомнила, что важное место в "Сексе в большом городе" всегда занимал секс. Изначально сериал повествовал о молодых 30-летних женщинах, было много постельных сцен. Жене Жигунова интересно, будут ли они в новом проекте и в каком виде.

В то же время Виктория уточнила, что выступает против эйдижзма (дискриминация по возрасту – прим. Ред.). Она не сомневается, что у людей в возрасте может быть хорошая интимная жизнь (к слову, Жигунову 58 лет). Однако женщина обеспокоена тем, как будут выглядеть постельные сцены на экране. Она считает, что актрисам стоило вовремя остановиться.

Съемки сиквела сериала "Секс в большом городе" стартовали в Нью-Йорке. Проект будет называться "And Just Like That…" ("Как-то так…"). На экраны вернутся три главные героини: Керри, Миранда и Шарлотта. А вот Саманты, которую сыграла Ким Кэттролл, не будет.

Ранее по сети разлетелись первые фото со съемок сериала "Секс в большом городе". Опубликованные снимки вызвали бурные обсуждения среди поклонников сериала.

Фото: Instagram / vzhigunovochka