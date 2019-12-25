В 13 городских округах по региону объявлено экстренное предупреждение.

Железнодорожное сообщение приостановили на Сахалине из-за сошедших на пути селей. Об этом рассказали представители пресс-службы регионального правительства. Известно, что неприятность зафиксирована на участке в Макарьевском районе. Сели сошли вниз из-за проливных дождей. Грязевые потоки частично перекрыли автомобильную трассу Оха - Южно-Сахалинск, а также дошли до местного водохранилища. Чтобы не допустить обрушения плотины на водохранилище, экстренные службы занимаются укреплением мешками с песком конструкции, а также откачкой воды за счет нескольких помп.

На расчистку путей как с южной, так и с северной от нас частей острова направлено более ста железнодорожников. На автотрассе движение не перекрывали. Расчистка ведется. Сергей Фертиков, и.о. мэра Макаровского городского округа

Чиновникам пришлось приостановить в районе доступ к централизованному водоснабжению. Население получает воду в автоцистернах. В случае необходимости местные власти готовы разместить пункты временного размещения. В 13 городских округах Сахалина объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды.

Медведь напал на жителя Сахалина и помял его машину.

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