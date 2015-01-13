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Жалоба УФАС остановила аукцион по выбору компании на вывоз мусора в Петербурге
Сегодня, 21:48
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Жалоба УФАС остановила аукцион по выбору компании на вывоз мусора в Петербурге

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В жалобе речь идет об аукционе по перевозке отходов с территории Пушкинского, части Невского (МО Ивановский, МО Невская застава, МО Обуховский, МО Рыбацкое) и Колпинского районов на 855 млн рублей.

В понедельник, 29 ноября, стало известно, что УФАС "Парк 16" пожаловался на действия "Невского экологического оператора". Из-за этого остановили конкурс по выбору компании на вывоз мусора в Петербурге. Такие сведения следуют из обнародованной на портале госзакупок информации.

Жалоба поступила в пятницу, 26 ноября. В ней речь идет об аукционе по перевозке отходов с территории Пушкинского, части Невского (МО Ивановский, МО Невская застава, МО Обуховский, МО Рыбацкое) и Колпинского районов на 855 млн рублей. Напомним, что помимо "Парка 16" за него боролись ООО "Эко Васт" и ООО "Ресурс Атэ". Последняя была признана победителем. Заявку "Парка 16", которая остановила конкурс, признали не соответствующей требования конкурса организации. Представители "Парка 16" считают, что заказчик формально отнесся к рассмотрению заявок. 

Ранее мы сообщали, что в Смольном рассказали о новых правилах вывоза мусора с 2022 года. Управляющим компаниям нужно будет заключить договор с "Невским экологическим оператором".

Фото: Piter.tv 
 

Теги: вывоз мусора, жалоба, заявление, невский экологический оператор, уфас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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emezisin
Сегодня 22:39

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Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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