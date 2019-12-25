ЖК на набережной Карповки вызвал вопросы для Смольного

К губернатору обратились депутаты ЗакСа.

Во вторник, 15 декабря, депутаты Законодательного собрания снова обеспокоились вопросом о старте продаж квартир в жилом комплексе Meltzer Hall. Обращение поступит в Смольный на ближайшем заседании, сообщил АБН.

Депутаты считают, что проект ЖК нуждается в дополнительной оценке и проработке, в том числе оценке "членов Градостроительного совета, исполнительных органов государственной власти, Законодательного собрания и, конечно, жителей Петроградской стороны".

Во-первых, чиновников интересует, почему проект строительства не вынесли на повторное рассмотрение, а во-вторых, действовали ли органы исполнительной власти при согласовании проекта в 2016 году в рамках своих полномочий.

Ранее мы писали, что застройщик представил проект фасадов скандального ЖК на набережной реки Карповки.

Фото: Piter.TV