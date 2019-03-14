ГК "Ленстройтрест" выкупила проект ЖК "Ойкумена"

Проект обошелся застройщику в 6,5 млрд рублей.

Группа компаний "Ленстройтрест" приобрела 100% долей в ООО "Ойкумена-Специализированный застройщик". Отныне жилой комплекс на 220 тысяч квадратных метров, расположенный на Суздальском проспекте в Петербурге, принадлежит "Ленстройтрест". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Застройщик получил земельные участки, общая площадь которых составляет чуть более 21 га. С 2010 года на территории возводится жилой комплекс "Ойкумена". Первые корпуса первой очереди строительства этого объекта планируются ко вводу в эксплуатацию согласно утвержденному графику – в IV квартале 2021 года.

До конца года будет разработана бренд-платформа продукта и озвучено новое название жилого комплекса. Стоимость недвижимости на старте продаж новых очередей будет начинаться от 150 тысяч рублей. пресс-служба ГК "Ленстройтрест"

Сама же Группа компаний "Ойкумена" планируют заняться возведением офисных, коммерческих помещений, а также жилых комплексов, бизнес- и премиум-класса в Петербурге.

Ранее стало известно, что на месте завода имени Козицкого появится ЖК.

Фото: oikumena.ru