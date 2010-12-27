В Колпинском районе к конку лета достроят сказочный замок

В детский сад смогут ходить 120 человек.

Строительство детского сада в виде замка в Колпинском районе походит к завершению. Сад на площадке финского городка "Юттери" достроят к концу лета 2019 года. Скоро строители начнут облицовку фасадов, возведут перегородки, вставят окна. Об этом сообщает АО "Ленстройтрест".

Детский сад сделан в виде сказочного замка, ежедневно в него смогут ходить 120 детей. Сад имеет три этажа, его площадь – 3200 квадратных метра. В учреждении будет 6 групп для разных возрастных групп. У каждой групповой комнаты будет своя раздевалка, туалет, спальня и буфетная зона.

Прилегающая территория будет благоустроена – здесь появятся детские площадки с безопасным покрытием, будут высажены кустарники, оборудованы газоны и цветники. Артем Орешко, директор по строительству АО "Ленстройтрест"

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Фото: Пресс-служба РА "Сетевые коммуникации"