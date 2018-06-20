ЖК Докландс: разбор конфликта между застройщиком и дольщиками в студиях за 8 миллионов рублей

Не так давно около моста Бетанкура разгорелся настоящий скандал. Люди кричали о том, что их дом буквально ушел под новопостроенную трассу. В это время, по другую сторону моста, на набережной Макарова возводили новые строения в похожих условиях. Так на Васильевском острове появились с виду симпатичные, но очень зажатые дома между ЗСД и парковкой крупного гипермаркета. Канал Piter.TV решил познакомиться с ними поближе, и выяснилось, что в социальных сетях дольщики не первую неделю обсуждают приобретенную

Эти здания оказались апарт-отелем, где дольщики в большинстве случаев выступают в качестве инвесторов, сдавая свое приобретенное жилье как обыкновенный отельный номер. Конечно, среди собственников есть и те, кто предпочитает покупать апарт-отели для собственного проживания. В этом случае можно сразу выделить несколько плюсов и минусов такого жилья, которые существенно отличают студию в апарт-отеле от простой квартиры.

В плюсы входит комфортное проживание отельного типа, в которое входит при желании уборка квартиры, доставка еды, ресторан и комфортабельное фойе с охраной.

К минусам можно отнести то, что в апарт-отеле нельзя прописаться, и семьи, выбравшие этот вид недвижимости и не имеющие альтернативного жилья, могут не рассчитывать на бесплатные государственные садики, поликлиники и школы.

Касаемо Докландса, люди разделились на два лагеря: кому-то нравится и тип жилья, и своеобразное размещение отеля, а кто-то устроил в социальных сетях настоящие разборки.

Среди претензий дольщиков большую часть занимает годовалая просрочка сдачи ключей. Застройщик говорит, что на то у него были свои причины.

Основная проблема связана с тем, что мы продавали апартаменты с полной отделкой под ключ. Мы не думали, что так много людей захочет получить ее с отделкой. Далее, когда мы приступили, мы столкнулись с непреодалимыми трудностями ввиду наших волшебных госорганов, которые перекрыли нам въезд со стороны съезда на улицу КИМа, которую строили, и мы больше трех месяцев не могли иметь доступ к объекту. Фактически, все отделочные материалы мы привозили на специальной технике строительной или ее просто даже носили на руках. И одновременно они закрыли нам въезд со стороны ЗСД. Поскольку у нас 386 апартаментов - и из них более 350 с отделкой под ключ надо было сделать одновременно. Обидно слышать от жителей, что они недовольны, поскольку мы многим из них заплатили пени, стоимость их актива выросла на 100 процентов, и они получили действительно высококачественную отделку. Мы столкнулись с волной негатива не больше, чем от 7 процентов людей. Екатерина Запорожченко, коммерческий директор ГК Docklands development

По словам застройщика, на данный момент Докландс уже выплатил недовольным просрочкой собственникам 13 000 000 пеней.

Тема выплат - не единственное, что волнует собственников. Они считают, что застройщик не всегда корректно идет с ними на контакт, а порой этого контакта и вовсе нет.

Основная проблема - это несоответствие цены и качества услуги. 43 метра стоит 8 миллионов. В других домах можно купить площадь намного больше - 3 комнатную, 4 комнатную квартиру можно купить. И получается, что те люди, которые покупают в Докладсе, они ориентируются именно на качество, на тот класс, который обещал застройщик, когда проект будет реализован, закончен. Качество услуги иногда даже не соответствует эконому. Само здание, сама территория нравится всем, то есть есть технические моменты, с которыми просто пока застройщик не может справится или не хочет. Егор, собственник ЖК Докландс

Дольщики Докландса создали отдельный от застройщика чат, в котором делятся переживаниями и обсуждают насущные вопросы. Представителей застройщика в свою закрытую группу собственники добавлять не стали. В ответ на отсутствие контакта со стороны застройщика, Екатерина отвечает, что каждый понедельник готова лично выслушать и разобрать любые претензии жильцов и инвесторов.

Те люди, которые хотят, они звонят и обращаются, в том же контакте у меня большой пост, в котором указываются часы приема и мой телефон. Не звонят те, кто не хочет решать эти проблемы. Потому что им не нужны эти ответы. Кто-то ругает застройщика в соцсетях, пишет в СМИ, но при этом прекрасно живет в комплексе, они делают фотографии в ресторане, они постят себя во дворе, в паркинге и у огромных окон. Эти прекрасные люди продолжают покупать жилье и во второй очереди. Зачем ругать то, что и так хорошо? Чтобы другие не жили? Екатерина Запорожченко, коммерческий директор ГК Docklands development

Но этот сбой, он же где-то происходит? Понятно, что эти трудности из ниоткуда не взялись. И я не вижу другого пути, кроме как наладить диалог с собственниками, единственное мое беспокойство - это то, что недовольны все собственники. Они ощущают себя неуслышанными. И с этим просто надо что-то сделать. Надо встретится. поговорить, обсудить недостатки и подумать, как их устранить. Собственники заинтересованы, чтобы это место было востребовано. Потому что те, которые взяли для аренды - им интересно, чтобы цена была, чтобы это стоило дороже. Те, кто взял для жилья - им интереснее жить в качественной услуге, чтобы цена соответствовала тому уровню, который обещали. Пока здесь есть дисбаланс. Егор, собственник ЖК Докландс

Возвращаясь к вопросу выбора места для строительства аппарт-отеля и к теме близости набережной Макарова, Екатерина рассказывает, что в 2007 году они планировали вместо шумной трассы под окнами сделать благоустроенный спуск к воде и причал для яхт, но у государство на это место были свои планы.

Первично, когда мы покупали этот участок, тут не предполагалось строительство дороги. Но в какой-то момент наш прекрасный город решил, что здесь будет проложена набережная Макарова. Мы счастливы, что Васильевский остров преобразился и данный транспортный узел был построен, но мы очень расстроены тем, что он был фактически построен на части территории нашего земельного участка, и мы вынуждены были его уступить в пользу удобства жителей города. Мы специально откладывали продажи - чтобы получить от города план строительства. Поэтому мы сделали на 3 первых этажах этаж бизнес центр. Екатерина Запорожченко, коммерческий директор ГК Docklands development

Пока собственник и застройщик не может найти между собой общий язык, это вредит обеим заинтересованным в Докландсе сторонам.

Видео и фото: Piter.TV