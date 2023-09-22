Президент Украины заявил, что благодарен народу Польши за их поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о споре с Польшей из-за поставок зерна. Об этом сообщает ТАСС.

Украинский лидер провел короткий брифинг перед встречей с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Польский журналист спросил у Зеленского, не боится ли тот потерять Варшаву как друга из-за спора об экспорте зерна. Президент Украины ответил, что благодарен народу Польши за их поддержку.

Ранее в Минобороны Польши рассказали, с чем связан скандал с украинским зерном.

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