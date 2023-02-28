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Зеленский прокомментировал положение ВСУ на Артемовском направлении

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Глава Украины напомнил о сложной обстановке в регионе конфликта.

Ситуация на артемовском направлении (другое название населенного пункта  - Бахмут) для Вооруженных сил Украины остается постоянной и сложной задачей. Соответствующее заявление в ходе регулярного обращения к нации сделал глава государства Владимир Зеленский. Он разместил видеозапись на собственных каналах в социальных сетях. 

Конечно, постоянно остаюсь на связи с командованием… На бахмутском направлении ситуация становится постоянно сложной.

Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что заместитель украинского министра обороны Анна Маляр объявила общественности о том, что на украинском фронте сложилась сложная ситуация, а наибольшие трудности  в рядах ВСУ наблюдаются на артемовском направлении.

Вопрос министра обороны Украины о дороге на Москву назвали неудачной шуткой.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України 

Теги: артемовск, владимир зеленский, всу
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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