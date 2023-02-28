Зеленский прокомментировал положение ВСУ на Артемовском направлении

Ситуация на артемовском направлении (другое название населенного пункта - Бахмут) для Вооруженных сил Украины остается постоянной и сложной задачей. Соответствующее заявление в ходе регулярного обращения к нации сделал глава государства Владимир Зеленский. Он разместил видеозапись на собственных каналах в социальных сетях.
Конечно, постоянно остаюсь на связи с командованием… На бахмутском направлении ситуация становится постоянно сложной.
Владимир Зеленский, президент Украины
Напомним, что заместитель украинского министра обороны Анна Маляр объявила общественности о том, что на украинском фронте сложилась сложная ситуация, а наибольшие трудности в рядах ВСУ наблюдаются на артемовском направлении.
Вопрос министра обороны Украины о дороге на Москву назвали неудачной шуткой.
Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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