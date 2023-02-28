Зеленский прокомментировал положение ВСУ на Артемовском направлении

Глава Украины напомнил о сложной обстановке в регионе конфликта.

Ситуация на артемовском направлении (другое название населенного пункта - Бахмут) для Вооруженных сил Украины остается постоянной и сложной задачей. Соответствующее заявление в ходе регулярного обращения к нации сделал глава государства Владимир Зеленский. Он разместил видеозапись на собственных каналах в социальных сетях.

Конечно, постоянно остаюсь на связи с командованием… На бахмутском направлении ситуация становится постоянно сложной. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что заместитель украинского министра обороны Анна Маляр объявила общественности о том, что на украинском фронте сложилась сложная ситуация, а наибольшие трудности в рядах ВСУ наблюдаются на артемовском направлении.

Вопрос министра обороны Украины о дороге на Москву назвали неудачной шуткой.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України