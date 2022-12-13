Зеленский назвал "результатом войны" крушение вертолета с главой МВД Украины в Броварах

Глава Украины почтил минутой молчания жертв авиакрушения.

Зеленский назвал "результатом войны" крушение вертолета с главой МЧС Украины в Броварах. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления в формате видеообращения на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Я считаю, из-за того военного опыта, который есть сегодня у меня и у нашего общества: это не несчастный случай, это война...

Война не только на поле боя. Больше нет несчастных случаев, все это — результат войны. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что 18 января в Броварах, расположенных в Киевской области, недалеко от детского сада и жилого дома, упал вертолет. На воздушном борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, а также его заместитель Евгений Енин. Они оба, еще ряд местных чиновников, стали жертвами авиакрушения. Белый дом отметил, что власти США не знают причину падения вертолета. Жертвами стали 14 человек, включая главу МЧС.

Лавров назвал "формулу мира" Зеленского несуразной.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України