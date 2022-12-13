Зеленский: "Те, кто там, в Кремле, они кончат плохо"

Глава Украины попытался предсказать судьбу российского руководства.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что руководители России "своей смертью не закончат". Соответствующее заявление в эфире британского телеканала BBC сделал глава соседнего государства. На это высказывание иностранного политика в социальных сетях ответил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, который объяснил подписчикам, что украинского лидера ждет судьба нациста Адольфа Гитлера.

Те, кто там, в Кремле, поверьте, они кончат плохо. Не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы побыстрее закончилось. Но они точно своей смертью не закончат... Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский заявил, что утвердил план реформы правоохранительных органов.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian