Зеленый уголок Петербурга "Заросли" исчезнет под новой набережной Макарова

Пространство "Заросли" в Петербурге планируют вырубить ради строительства дороги.

На острове Декабристов в Петербурге в ближайшее время начнутся работы по вырубке зеленой зоны, известной как "Заросли". Как сообщает "Фонтанка", подрядчик оформил необходимые документы, включая порубочный билет, и готовится к строительству участка набережной Макарова.

"Заросли" расположены на берегу Малой Невы. Участок площадью 4,4 га будет полностью освобожден от деревьев и кустарников. По официальным данным, под снос пойдут от 215 до 254 деревьев и более 70 кустарников. Местные жители утверждают, что растений значительно больше и их число может достигать нескольких тысяч.

Строительство дороги обсуждалось с 2015 года, участок числится в градостроительных планах как зона скоростных магистралей. Взамен обещают высадку лип, кустарников можжевельника и создание газонов.

Фото: freepik (wirestock)