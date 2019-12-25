Зелёный день от Сбера состоится 11-12 ноября

20%-й дисконт на квартиры, уникальная цена на СберПрайм, сотни товаров и услуг со скидкой до 70%.

В России стартует самый выгодный день в году — Зелёный день от Сбера. Он состоится 11‒12 ноября для частных клиентов и 11‒17 ноября — для корпоративных клиентов. Об этом сообщила пресс-служба "Сбербанка".

Со 2 по 10 ноября можно заранее забронировать на sber.ru некоторые скидки и получить самые выгодные предложения. В первый день праздника, 11 ноября, на сайте sber.ru будут проходить life-трансляции с популярными блогерами, которые расскажут в прямом эфире обо всех новинках Сбера и самых интересных предложениях.

Свои уникальные предложения приготовили "Сетелем", СберУслуги, СберЛизинг, "Сбербанк страхование жизни", Okko, Delivery Club, "Самокат", "Кухня на районе", СберАвто, "Работа.ру", 2ГИС, СберЗдоровье, СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберЛогистика и другие.

Также в Зелёный день Сбера со скидкой 20% можно купить квартиру! При одобренной ипотеке в Сбере можно в спокойном режиме выбрать недвижимость с дисконтом в более чем 600 ЖК во всех регионах страны.

Также Зелёный день свои предложения сделают более 170 федеральных и региональных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг. "Дочки-Сыночки" предоставят скидку до 20% на одежду и обувь; Xiaomi — до 24% на смартфоны; McDonald"s — специальный сет за 99 рублей; "

Зелёный день, приуроченный к дню рождения Сбера, проходит в третий раз и уже приобрёл фантастические масштабы.

Фото: Piter.TV