Здания бывшего завода "Ливиз" в Петербурге продадут на торгах

Аукцион был объявлен до конца года.

Территорию бывшего ликеро-водочного завода "Ливиз" выставили на торги, сообщил руководитель подразделения продвижения и предоставления земельных участков компании ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

На аукцион выставили 3,6 гектара с 33 тысячами квадратных метров недвижимости. Аукцион продлится до конца года. По мнению Сарокваша, объект "должен стать классическим примером редевелопмента". Ранее на территории были склады и производство ликеро-водочной продукции. В будущем здесь могут появиться рестораны, офисы, нежилые и жилые помещения.

Объект располагается на Синопской набережной находится в федеральной собственности, инвестора ищет ДОМ.рф.

Также к продаже готовят 8 гектаров в городе Пушкине.

Ранее мы писали, что часть бывших казарм лейб-гвардии Измайловского полка продадут на аукционе.

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