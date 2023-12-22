Здание портовой конторы на Канонерском острове внесли в список объектов культурного наследия

Объект построили в 1906 году.

В единый государственный реестр внесли еще один объект культурного наследия. Здание портовой конторы на Канонерском острове, 24, стало памятником. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Объект построили в 1906 году. Здание выполнено в стиле модерн. Оно строилось как парадное. Путешественники, прибывающие в Петербург морским путем через Морской канал, первым делом оценивали красоту встречающего их здания.

До 1967 года каменная контора была жилым домом для специалистов Канонерских судоремонтных мастерских. В 1970 году здесь открылась амбулатория Канонерского судоремонтного завода. Сейчас в доме располагаются офисы.

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