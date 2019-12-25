Здание бывших железнодорожных касс на канале Грибоедова продали за 1,1 млрд рублей

Первоначальная цена составила 853 миллиона.

В пятницу, 4 декабря, в Петербурге с молотка ушло здание бывших центральных железнодорожных касс на канале Грибоедова. Лот удалось продать с превышением начальной цены на 298 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе Российского аукционного дома.

Так, начальная цена здания составила 853 миллиона рублей. Трое претендентов предлагали свои варианты, большую цену предложила компания АО "СЗ "Отель Введенский". Пятиэтажное здание располагается в "Золотом треугольнике" Петербурга напротив Казанского собора, на набережной канала Грибоедова, 24А, площадью 9,2 тысячи квадратных метров с земельным участком в 3,4 тысячи квадратных метров.

Специалисты уточняют, что благодаря уникальной локации и отсутствии охранного статуса, здание можно реконструировать под любую коммерческую функцию, будь то гостиница или офисы.

Ранее мы писали, что здания бывшего завода "Ливиз" в Петербурге продадут на торгах.

Фото: pixabay