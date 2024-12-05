Загранпаспорт Жириновского продали на аукционе в Петербурге за 1,1 млн рублей

Стартовая цена составляла 100 тыс. рублей, аукцион начался 27 апреля в 19:00.

Заграничный паспорт Владимира Жириновского продали на аукционе в Петербурге за 1,1 млн рублей. Об этом рассказали в "Северном аукционном доме".

Лот №750. Заграничный паспорт В. В. Жириновского 1990-е. Продано за 1 100 000 рублей. Каталог "Северного аукционного дома"

Стартовая цена составляла 100 тыс. рублей, аукцион начался 27 апреля в 19:00. В документе были автограф и визы политика, размер загранпаспорта – 12,5 на 9 сантиметров. Выдали его на 5 лет в 1992 году.

Владимир Жириновский ушел из жизни в апреле 2022 года в Москве после продолжительной болезни.

Ранее мы сообщили о том, что три крупные промышленные территории выставлены на торги в Петербурге. Наиболее крупным объектом выступает территория площадью 17,2 гектаров, расположенная рядом с бывшими производственными площадями Ленинградского гидролизного завода.

Фото: bidspirit