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На аукцион в Петербурге выставлен загранпаспорт Жириновского
Сегодня, 8:12
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На аукцион в Петербурге выставлен загранпаспорт Жириновского

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Состояние документа хорошее, несмотря на "следы бытования".

Заграничный паспорт политика Владимира Жириновского выставлен на аукционе в Петербурге. Начальная стоимость – 100 тыс. рублей. Торги запланированы на 27 апреля. 

По данным "Северного аукционного дома", в загранпаспорте есть автограф и визы лидера партии ЛДПР, размер документа – 12,5 на 9 сантиметров. Состояние его хорошее, несмотря на "следы бытования". Заграничный паспорт выдан на 5 лет в 1992 году. 

Ранее в Северной столице продавали пиджак Владимира Жириновского, однако покупатель так и не нашелся. Отмечалось, что "интересанты были, но, возможно, пиджак оказался им не по размеру". Проводили торги в АО "Российский аукционный дом". 

Политик ушел из жизни в апреле 2022 года в Москве после продолжительной болезни. 

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский; bidspirit 

Теги: владимир жириновский, торги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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