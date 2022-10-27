На аукцион в Петербурге выставлен загранпаспорт Жириновского

Состояние документа хорошее, несмотря на "следы бытования".

Заграничный паспорт политика Владимира Жириновского выставлен на аукционе в Петербурге. Начальная стоимость – 100 тыс. рублей. Торги запланированы на 27 апреля.

По данным "Северного аукционного дома", в загранпаспорте есть автограф и визы лидера партии ЛДПР, размер документа – 12,5 на 9 сантиметров. Состояние его хорошее, несмотря на "следы бытования". Заграничный паспорт выдан на 5 лет в 1992 году.

Ранее в Северной столице продавали пиджак Владимира Жириновского, однако покупатель так и не нашелся. Отмечалось, что "интересанты были, но, возможно, пиджак оказался им не по размеру". Проводили торги в АО "Российский аукционный дом".

Политик ушел из жизни в апреле 2022 года в Москве после продолжительной болезни.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский; bidspirit