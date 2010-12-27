Завтра Александр Дрозденко даст старт строительству причала у крепости Орешек

Губернатор Ленинградской области отправится с рабочей поездкой в Кировский район.

Завтра, 9 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетит Кировский район. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В 10:00 на борту катамарана пройдет совещание с руководителями кораблестроительных предприятий, главами профильных комитетов. В 11:30 положит начало строительству причала для пассажирских лайнеров у стен Крепости Орешек

Главной особенностью станет основание причала, изготовленное из легких свай-палов, которые ввинчиваются в дно специальным краном. Это поможет минимально задействовать береговую территорию, которая является объектом культурно-исторического наследия. К Орешку смогут швартоваться суда большого класса, вместимостью до трехсот пассажиров.

В 13:00 на Невском пятачке состоится торжественно-траурный митинг, посвященный Дню окончания Битвы за Ленинград (9 августа 1944 года).

Сегодня эксперты СПбГУ заявили, что Дрозденко удержит власть в Ленобласти.

Фото: Piter.tv