Эксперты СПбГУ: Дрозденко удержит власть в Ленобласти

По мнению эксперта нынешний губернатор - сильный политик и настоящий лидер.

Александр Дрозденко удержит власть в Ленобласти на следующих выборах губернатора. Данную точку зрения высказал доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

По мнению эксперта Дрозденко - сильный политик и настоящий лидер.

Дрозденко можно сравнить с самым сильным чепионом в тяжелом весе. Он лидер, который не боится оппозиции. Наоборот, он выслушивает точку зрения других, спорит с ними, но всегда опирается на свою точку зрения. Александр Конфисахор, доцент кафедры политической психологии СПбГУ .

Эксперт по политической психологии также отметил, что на будущих выборах губернатора Санкт-Петербурга могут принять участие лидеры от оппозиции: Борис Вишневский, Оксана Дмитриева или ее сотратник по партии Максим Резник.

Фото: Piter.TV