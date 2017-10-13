54 часа в 1 минуту: Завораживающий таймлапс со строительства Крымского моста опубликовали в интернете

Создатели видеоролика уместили 54 часа морской операции по установке второй арки Крымского моста в 1 минуту. Сегодня, 13 октября, под новой автомобильной аркой прошли первые сухогрузы.

В популярной социальной сети ВКонтакте в сообществе "Крымский мост" появилось очень зрелищное и завораживающе красивое видео длинной всего в одну минуту.

Данное видео сделано в режиме таймлапс. Авторы видео уместили в одну минуту 54 часа морской операции по транспортировке и установке второй автомобильной арки Крымского моста. Под опубликованным видео много восхищенных комментариев от пользователей. "Просто Грандиозно!!!" "Прям торжество человеческого разума!" "Мост, расти уже скорее! Мы с любимой женой обещали показать нашу новорожденную малышку прабабушке Лиле из Севастополя!" "Мост! Поздравляем с двумя арками!" "Ребята, это космос!" "Слава российским рабочим и инженерно-техническим работникам!""Мостик мой))) самый красивы!!! на глазах хорошеет ))))) я люблю тебя!!!!" - это только некоторые из них.

Сегодня, 13 октября, под новыми арками прошли первые сухогрузы.

Видео и фото: ВК, Крымский мост