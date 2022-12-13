Завод фармсубстанций открыли в Петербурге

Завод позволит увеличить выпуск биотехнологических фармсубстанций и препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

В Петербурге запустили вторую очередь завода "Фармасинтез-Норд". Его открыл президент РФ Владимир Путин по видеосвязи, пишут в пресс-службе Кремля.

Завод позволит увеличить выпуск биотехнологических фармсубстанций и препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Также на производстве нарастят производство генно-инженерных инсулинов и вакцины против коронавируса "Спутник Лайт".

Помимо этого, президент открыл ещё два предприятия отрасли — "Отисфарм Про" в Калининграде и "Биохимик" в Саранске.

Напомним, что Смольный на 3,4 млрд рублей увеличил финансирование льготных лекарств. В этом году в Петербурге до 22,1 млрд рублей вырос объем финансирования из федерального и городского бюджетов на льготные лекарства.

Ранее эпидемиологическая ситуация с корью ухудшилась в Петербурге впервые за долгие годы. В городе сохраняются планы по проведению подчищающей иммунизации.

Фото: Piter.tv