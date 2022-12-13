Смольный на 3,4 млрд рублей увеличил финансирование льготных лекарств

Контракты на поставку льготных препаратов заключили более чем на 14,3 млрд рублей.

В том году в Петербурге до 22,1 млрд рублей вырос объем финансирования из федерального и городского бюджетов на льготные лекарства. Об этом рассказал в эфире Центра управления регионом первый замглавы комздрава Андрей Сарана.

Контракты на поставку льготных препаратов заключили более чем на 14,3 млрд рублей. Теперь круг получателей льготных препаратов увеличился с 500 до 652 тыс. горожан.

Сарана отметил, что для удобства реципиентов льготных лекарств их информируют о поставках через электронную почту и сервис Telegram. Речь идет о препаратах по рецептам, поставленным на отсроченное обслуживание.

Ранее жителям Ленобласти рассказали, как подготовиться к возможным паводкам. Людям, которые живут в зоне возможного потопления, нужно заранее подумать об эвакуации.

Фото: Piter.tv

