Эпидемиологическая ситуация с корью ухудшилась в Петербурге впервые за долгие годы

В городе сохраняются планы по проведению подчищающей иммунизации.

Распространение кори зафиксировано в Северной столице впервые за многие годы. Об этом сообщила замначальника отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Оксана Самарина во время пресс-конференции.

Эпидемиологическая ситуация с болезнью в Петербурге заметно ухудшилась, причём большинство случаев относятся к завозным. По словам Самариной, распространение кори связано с миграционными процессами.

В связи с этим, в Петербурге намерены провести подчищающую иммунизацию. В городе имеется сразу несколько вакцин, которые смогут обеспечивать коллективный иммунитет. В первую очередь прививку необходимо поставить гражданам, которые вообще не вакцинировались, либо делали это только 1 раз.

Ранее мы сообщили о том, что в Невском районе открылась детская поликлиника с водолечебницей.

Фото: Piter.TV