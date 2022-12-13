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Эпидемиологическая ситуация с корью ухудшилась в Петербурге впервые за долгие годы
Сегодня, 15:55
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Эпидемиологическая ситуация с корью ухудшилась в Петербурге впервые за долгие годы

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В городе сохраняются планы по проведению подчищающей иммунизации.

Распространение кори зафиксировано в Северной столице впервые за многие годы. Об этом сообщила замначальника отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Оксана Самарина во время пресс-конференции.

Эпидемиологическая ситуация с болезнью в Петербурге заметно ухудшилась, причём большинство случаев относятся к завозным. По словам Самариной, распространение кори связано с миграционными процессами.

В связи с этим, в Петербурге намерены провести подчищающую иммунизацию. В городе имеется сразу несколько вакцин, которые смогут обеспечивать коллективный иммунитет. В первую очередь прививку необходимо поставить гражданам, которые вообще не вакцинировались,  либо делали это только 1 раз.

Ранее мы сообщили о том, что в  Невском районе открылась детская поликлиника с водолечебницей.

Фото: Piter.TV

Теги: корь, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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