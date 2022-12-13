В Невском районе открылась детская поликлиника с водолечебницей

В кабинетах стоит новая необходимая техника для проведения исследований.

На правом берегу Невского района открылось детское поликлиническое отделение № 15, в котором есть лечебный бассейн. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Поликлинику открыли около нового жилого массива. В учреждении есть соляная пещера, водолечебница, помещение для ингаляций и кабинет физиотерапии. В кабинетах стоит новая необходимая техника для проведения исследований.



Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. Здесь обслуживают 10 тыс. маленьких пациентов. В будущем планируется увеличить количество пациентов.



Поликлиника ведет прием с 6 февраля 2023 года.

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Фото: Pxhere