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В Невском районе открылась детская поликлиника с водолечебницей
Сегодня, 15:36
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В Невском районе открылась детская поликлиника с водолечебницей

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В кабинетах стоит новая необходимая техника для проведения исследований.

На правом берегу Невского района открылось детское поликлиническое отделение № 15, в котором есть лечебный бассейн. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

Поликлинику открыли около нового жилого массива. В учреждении есть соляная пещера, водолечебница, помещение для ингаляций и кабинет физиотерапии. В кабинетах стоит новая необходимая техника для проведения исследований.

Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену. Здесь обслуживают 10 тыс. маленьких пациентов.  В будущем планируется увеличить количество пациентов.

Поликлиника ведет прием с 6 февраля 2023 года.

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Фото: Pxhere

Теги: беглов, поликлиника с лечебным бассейном, строительство в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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