В Выборге выявили 11 случаев заражения корью

Кори в Выборге не было с 1981 года, почти 40 лет.

В Выборге у 11 пациентов диагностировали заболевание корью. Среди них и взрослые, и дети.

Как рассказала главный врач Выборгской детской городской больницы Людмила Андреева, кори в Выборге не было с 1981 года, почти 40 лет. Первым заболел ребенок. По словам врача, корь является высоко летучей инфекцией: если зараженный человек пройдет мимо 20 непривитых, они практически все заболеют.

Чтобы избежать этого, следует вакцинироваться. Вакцинация проводится людям до 35 лет, а ревакцинация — до 55 лет.

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Фото: Piter.tv

